Власти Москвы допускают завершение работ на участке красной ветки метро раньше срока

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского", закрытый до 24 февраля из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), могут открыть раньше запланированных сроков. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Перекрытие [данного участка] связано с тем, что мы сейчас под Сокольнической веткой проходим тоннелепроходческим щитом на расстоянии 6 м от действующего щита. Это сложная работа. Она идет в круглосуточном режиме, пока все хорошо, без внештатных ситуаций. Надеемся, что, может быть, нам удастся даже быстрее закончить этот проход", - сказал он.

Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли для пассажиров с 16 по 24 февраля. В обычном режиме поезда начнут ходить 25 февраля в 05:30. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта, планируется задействовать в перевозках более 230 автобусов.

Большая кольцевая линия - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

На БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.