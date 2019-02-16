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На северо-западе столицы трое мужчин провалились под лед Москва-реки

Им оказала помощь дежурная смена спасателей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Трое мужчин, переходившие Москва-реку на северо-западе столицы, провалились под лед. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе Троице-Лыково трое молодых мужчин, которые переходили Москва-реку, провалились под лед. Дежурная смена спасателей оказала им помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас молодых людей на станции осматривают врачи скорой помощи. "Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения", - добавил собеседник. В департаменте отметили, что сейчас выход на лед опасен.

Как сообщили в департаменте, спасателей вызвали очевидцы, позвонившие в службу 112. В операции принимали участие сотрудники поисково-спасательных станций "Серебряный Бор", "Строгино" и "Татарово".

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