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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Вечером 17 февраля ожидается похолодание, сильная гололедица

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер и гололед ожидаются с 17 до 18 февраля в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 17 февраля до 11:00 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра до 18 м/с, ночью усиление до 22 м/с. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений, сильная гололедица", - сказали в ведомстве.

В МЧС настоятельно рекомендовали автовладельцам быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам - обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

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