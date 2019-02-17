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Женщина за рулем легковушки насмерть сбила водителя такси на Ленинградском шоссе в Москве

После злоумышленница скрылась с места преступления

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Женщина за рулем легкового автомобиля сбила насмерть водителя такси, остановившегося на обочине Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Женщина, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на пешехода на Ленинградском шоссе. Пешеходом оказался водитель такси, остановившийся на дороге. После чего женщина с места ДТП скрылась. Пострадавший скончался на месте", - сказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что нарушительница была задержана спустя час. На ее машине имелись характерные повреждения. Сама она не отрицала, что сбила человека.

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