Автомобилистов Москвы попросили об аккуратном вождении из-за гололедицы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский департамент транспорта попросил автомобилистов быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. Об этом ведомство сообщает в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

"На улице минус 2, преимущественно облачно. Днем ожидается от минус 5 до минус 3 градусов, переменная облачность, без осадков, гололедица. Будьте аккуратнее на дорогах!" - говорится в сообщении.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Московского региона о сохранении сильного порывистого ветра до 11:00 18 февраля.