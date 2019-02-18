Москвичам рекомендовали пораньше выезжать на работу из-за закрытия участка метро

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ГУП "Мосгортранс" попросил горожан заранее планировать время в пути и пораньше выезжать на работу из-за ограничений, которые действуют на северном участке Сокольнической линии. Об этом предприятие сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Хотим напомнить, пять станций Сокольнической линии закрыты (строят новую линию метро). Всю неделю для жителей востока Москвы [работают] МЦК, другие линии, наземные маршруты. Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома", - говорится в сообщении.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля.

Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ.

Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним.