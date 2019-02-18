Деревянные шпалы заменят на композитные на закрытом участке красной ветки метро Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен использует временное закрытие участка Сокольнической линии для обновления путевой инфраструктуры и уборки станций. В частности, за этот период 3 тыс. деревянных шпал будут заменены на современные композитные, сообщил журналистам первый замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

"Все эти дни Московский метрополитен также активно использует для приведения в надлежащее состояние своей инфраструктуры. В процессе "окна" мы меняем порядка 3 тыс. шпал. Вместо деревянных - новые композитные, срок их службы составляет 50 лет. Также проводится глубокая ревизия систем вентиляции, кондиционирования, мы заменили 7 км силового кабеля", - сказал он.

Кроме того, на станции "Бульвар Рокоссовского" подходит к концу замена перекрестного съезда. "Монтаж нового съезда позволит значительно ускорить оборот подвижного состава и повысить вопросы безопасности. В этих работах задействованы порядка 150 человек", - добавил Дощатов.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним.