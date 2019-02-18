Комиссии Мосгордумы рекомендовали принять законопроект о создании инновационного кластера

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты профильных комиссий Московской городской думы поддержали решение рекомендовать столичному парламенту принять законопроект о создании инновационного кластера в столице, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Ранее в столичном парламенте прошел круглый стол, по итогам которого эксперты ведущих IT-компаний, представители ассоциации кластеров и технопарков, Российской академии наук, "Роснано", госкорпорации "Роскосмос" поддержали принятие указанного законопроекта.

"Профильные комиссии Мосгордумы поддержали законопроект "Об инновационном кластере города Москвы", который был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным. В законопроекте дается четкое определение инновационного кластера, прописаны полномочия правительства Москвы по созданию и обеспечению его функционирования, определены функции специализированной организации и меры поддержки участников кластера", - сказал спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

По его мнению, реализация этого проекта поможет раскрыть в полной мере инновационный потенциал столицы, что будет сопровождаться внедрением новых технологий во всех сферах жизни мегаполиса.

Шапошников уточнил, что законопроект о создании кластера будет рассмотрен депутатами Мосгордумы 20 февраля.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы.

В кластер войдет более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности. Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры.

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, предполагается, что со временем деятельность кластера выйдет за границы столицы, а затем и России. В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не будет привязан к определенной территории: все московские компании, которые примут определенные требования и условия участия, смогут в него войти.

Правительство Москвы обеспечит создание IT-платформы, где все участники смогут зарегистрироваться, а затем найти потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании, получить финансовую поддержку.