Ремонт тоннеля под Триумфальной площадью в Москве закончится к маю

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт тоннеля под Триумфальной площадью (Маяковского тоннеля) в Москве, который начался в январе этого года, завершится до конца апреля, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"В настоящий момент ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу облицовки тоннеля с ограничением дорожного движения до двух полос - по одной в каждую сторону. Работы в тоннеле завершатся до конца апреля", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В сообщении уточняется, что это первый капитальный ремонт шестиполосного тоннеля длиной более 470 метров, который был построен в 1959-1960 годах.

По данным пресс-службы, главная цель капремонта - переустройство дренажной системы для недопущения скопления воды. "Проектом капремонта предусмотрена перекладка 325 погонных метров труб дренажной системы", - говорится в сообщении.

Маяковский тоннель - транспортная развязка в центре города на пересечении Садового кольца и Тверской улицы, которая соединяет Большую Садовую и Садовую-Триумфальную улицы.