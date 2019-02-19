Парковый ансамбль на Бадаевском пивзаводе в Москве будет выполнен в стиле русского леса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новый общественный парк, который появится на территории Бадаевского пивоваренного завода в Москве, будет воссоздавать атмосферу русского леса. Об этом сообщили ТАСС в компании Capital Group, которая является девелопером объекта.

"На территории парка планируется создание опушек, рощ и лужаек, воссоздающих настоящий русский лес. Планируется создание разветвленной сети пешеходных дорожек, детских площадок и пространств для активного отдыха", - заявили в пресс-службе девелопера.

Проект развития территории Бадаевского пивзавода разработан швейцарским архитектурным бюро Herzog & De Meuron. Он предполагает сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и развитием транспортной системы в районе. Площадь парка, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов Бадаевского пивоваренного завода, составит 4 гектара. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей, отмечается в сообщении.

Старт работ по проекту развития территории Бадаевского пивоваренного завода намечен на 2019 год.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют продлить набережную Тараса Шевченко до района Фили. Первый этап работ подразумевает реконструкцию набережной вдоль завода на участке более 400 метров. Согласно концепции, вдоль набережной может появиться прогулочная территория с парком, бульварами и ресторанами.