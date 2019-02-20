Полиция устанавливает неизвестных, разославших сообщения об угрозах взрыва в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция устанавливает неизвестных, разославших ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях торговых центров в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Накануне сообщения об угрозе взрыва поступили на адреса 30 объектов, в числе которых оказались крупные торговые центры, гостиница "Космос", ВДНХ, Останкинская телебашня, несколько ТЭЦ, Ярославский и Казанский вокзалы. Из зданий на время проверки эвакуировали свыше 20 тыс. человек. Специалисты не обнаружили никаких подозрительных предметов.

"Все сообщения пришли непосредственно на электронную почту торговых центров с одного электронного почтового ящика, открытого на rambler.ru. Все они содержали одинаковый текст, аналогичный текст рассылался и в Санкт-Петербурге, где на протяжении последних дней таким же образом ежедневно "минируются" десятки объектов", - отметил источник. Он добавил, что решение об эвакуации принимает администрация объектов.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к массовой рассылке, начата доследственная проверка.