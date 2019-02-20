Погибший в драке у Центрального телеграфа спортсмен задохнулся под весом охранника

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Эксперты определили, что смерть спортсмена из Орла, погибшего в драке с охранником возле Центрального телеграфа в Москве, носила случайный характер. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "по предварительным данным медиков, смерть наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота".

Ранее СК по результатам проведенной проверки по факту смерти молодого человека возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, утром 17 февраля возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице между 51-летним охранником и 22-летним прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек перестал подавать признаки жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

В орловской региональной Федерации рукопашного боя ранее ТАСС сообщили, что в драке погиб спортсмен из Орловской области 22-летний Геннадий Павлов.