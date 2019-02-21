"Аэрофлот" скорректировал расписание 23 рейсов из-за чистки полос в Шереметьево

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в расписание 23 рейсов в четверг вечером в связи с закрытием взлетно-посадочных полос на чистку в аэропорту Шереметьево, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

"По причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 21 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время прибытия и отправления рейсов изменено на более позднее. Согласно информации компании, минимальная задержка вылетов составляет чуть более часа.

Изменения в расписании касаются рейсов в Прагу, Осло, Вену, Таллин, Стокгольм, Гетеборг, а также рейсов из Екатеринбурга, Мурманска, Праги, Сочи, Дюссельдорфа, Мюнхена, Амстердама, Махачкалы, Архангельска, Челябинска, Риги, Калининграда, Казани, Перми, Белгорода, Астрахани и Оренбурга.

"Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - уточнили в авиакомпании.

Шереметьево располагает двумя параллельными взлетно- посадочными полосами длиной 3 км 770 м и 3 км 550 м.