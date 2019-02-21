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МЧС предупредило о метели в Москве в пятницу

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. В столичном главке МЧС предупредили о метели и заносах на дорогах в Москве в пятницу, 22 февраля.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 22 февраля в течение суток в Москве сохранятся снег, метель, заносы на дорогах, гололедица, порывы северного ветра 13-18 м/с, днем местами усиление до 21 м/с", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства отметил, что водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - добавили в главке.

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