В Москве стартовал цикл бесплатных кинопоказов "Среда истории"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьера цикла бесплатных кинопоказов исторических фильмов "Среда истории" прошла в четверг в московском кинотеатре "Иллюзион", передает корреспондент ТАСС.

Серию исторических кинопоказов, рассчитанных на несколько месяцев, открыла картина режиссера Павла Сергацкого "Походы Святослава" из цикла документально-игровых фильмов "Забытые войны России" о вооруженных конфликтах, в которых участвовало Российское государство со времен Древней Руси до Отечественной войны 1812 года. Фильм посвящен событиям X века, когда Русская держава только начала формироваться и была вынуждена отстаивать свое право на существование.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), в ближайшее время запланирован показ других фильмов из данного цикла. Зритель узнает об особенностях вооружения и тактиках ведения боя на разных этапах отечественной истории, увидит реконструкции неизвестных сражений Владимира Мономаха, Богдана Хмельницкого, Михаила Кутузова, Дениса Давыдова и других прославленных полководцев.

Каждый просмотр фильма будут предварять встречи с известными деятелями культуры, науки и искусства. Первым гостем стал депутат Государственной думы, писатель Сергей Шаргунов.

"Это погружение в нашу историю, и без всякого ложного пафоса, это обращение к нашим истокам. Важно сделать так, чтобы связь времени не распадалась. Очень хочется, чтобы обращение к нашим отцам-основателям, кто создал наше государство, случилось. И оно сегодня случается на наших глазах", - отметил Шаргунов.

Показы организованы Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России при поддержке Министерства культуры РФ и кинокомпании Star Media, предоставившей фильмы.