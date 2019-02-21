Театр "Практика" вернул в репертуар спектакль Black&Simpson в память о Дмитрии Брусникине

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Практика" вернул в репертуар спектакль Black&Simpson в память об актере и режиссере, заслуженном артисте РФ Дмитрии Брусникине, который играл в этой постановке одну из своих последних ролей. Премьера возрожденного спектакля состоялась вечером в четверг и прошла с аншлагом, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Никитина.

Собеседница агентства отметила, что премьера обновленной версии спектакля Black&Simpson очень важна для театра "Практика". "Главную роль в этом спектакле играл Дмитрий Брусникин, это была одна из последних его больших ролей в театре. Эта работа была очень ценна для него по его собственным словам и рассказам режиссера восстановления спектакля Марины Брусникиной (вдовы Дмитрия Брусникина). Этот спектакль также был последней работой режиссера Казимира Лиске, который осуществил первоначальную постановку", - рассказала пресс-атташе.

Она напомнила, что в основе спектакля - реальная история переписки отца с убийцей собственной дочери. "Это на самом деле переписка двух американцев, реальная история, которую привез режиссер спектакля Казимир Лиске, - подчеркнула Никитина. - У одного из героев произошла страшная трагедия, второй - убийца, отбывающий пожизненный срок в тюрьме. Они переписываются 15 лет, эти взаимоотношения поражают, они меняют героев, а, значит, и жизнь".

По словам пресс-атташе, режиссер спектакля Казимир Лиске погиб в 2017 году, но спектакль продолжал идти, собирая полные залы. Гектора Блэка, человека, проделавшего трудный путь от скорби и ненависти до христианского прощения и любви, с самого первого спектакля в 2015 году играл Дмитрий Брусникин. Эта роль стала событием для театра и для актера: последний раз Брусникин сыграл эту роль в июле 2018 года, незадолго до смерти (Брусникин скончался 9 августа 2018 года).

Театр принял решение сохранить в репертуаре спектакль, заставляющий задуматься о важных понятиях в жизни: о человечности, раскаянии, прощении. С 21 февраля 2019 года роль Гектора Блэка играет друг, коллега и однокурсник Дмитрия Брусникина - Александр Феклистов.

Признание актера

"Это очень трудная для меня работа по понятным причинам, - признался журналистам перед началом спектакля Александр Феклистов. - В какой-то мере Дмитрий Владимирович (Брусникин) передавал мне эту работу в наши последние встречи, но я этого почти не услышал. Я не мог должным образом ответить ему, так как не понимал, что произойдет. Я отвечал ему мысленно: "Выздоровеешь и будешь сам играть".

Но случилось то, что случилось, сказал актер. "А затем Марина Брусникина попросила меня сыграть эту роль, потому что эта работа очень важна для театра "Практика" - как тема, как человеческое и театральное высказывание. Я рассказывал историю отношений героев спектакля своим друзьям и родным, и реагировали все одинаково - оторопью", - отметил Феклистов.

По его словам, сам он смотрел этот спектакль на видео, не видел его живьем. "Спектакль мне очень понравился, показался мне очень глубоким, тонким, интересным. В нем нет никакого излишнего "актерства", - оценил Феклистов.

"Мы ведь играем не пьесу, мы читаем письма, опосредованно вступая в диалог друг с другом. Тяжело даже слушать письма партнера, не говоря уж о тех письмах, которые я пытаюсь "присвоить" и прочесть от имени очень пожилого человека", - поделился артист. - Эта история кажется абсолютно нереальной, она не русская. Но при этом она невероятно точно попадает в темы, над которыми мы все бьемся, - о том, готовы ли мы прощать друг друга."

Партнером Феклистова, как и при Брусникине, выступает актер Антон Кузнецов. Премьерные показы обновленной версии спектакля Black&Simpson состоятся также 22 и 23 февраля.

О Дмитрии Брусникине

Режиссер, педагог, заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин в 2015 году из выпускного курса Школы-студии МХАТ создал независимый негосударственный театр, получивший название "Мастерская Брусникина". Не имея собственного помещения, труппа играла спектакли на разных столичных площадках. 7 августа 2018 года Департаментом культуры города Москвы Брусникин был назначен художественным руководителем театра "Практика", а 9 августа он скончался, ему было всего 60 лет.