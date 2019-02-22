Жителям Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за метели

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский департамент транспорта посоветовал жителям столицы в пятницу пользоваться общественным транспортом из-за метели.

"Обещанная метель продолжается. Сегодня быстрее и безопаснее будет передвигаться на городском транспорте. Если Вам все же необходимо сесть за руль, будьте внимательны", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее столичный главк МЧС предупредил о метели, гололедице и заносах на дорогах в Москве в пятницу, 22 февраля. В пресс-службе ведомства отметили, что водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.