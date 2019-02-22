Около 17 млн льготных рецептов на лекарства выписали врачи Москвы в 2018 году через ЕМИАС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Количество выписанных через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) льготных рецептов на бесплатные лекарства в Москве выросло в 2018 году почти на 2 млн по сравнению с 2017 годом и составило 17 млн. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"За год врачи выписали порядка 17 млн льготных рецептов с помощью ЕМИАС. Все они были оформлены в электронном виде", - говорится в сообщении. Рост количества таких рецептов специалисты связывают с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарственных препаратов.

Электронные рецепты в Москве врачи начали выписывать в 2014 году, когда эта возможность появилась в ЕМИАС. Всего с начала работы этой функции было оформлено более 65 млн рецептов, подавляющее большинство - льготные.