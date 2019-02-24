В Москве ожидаются западный ветер и до двух градусов тепла

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до восьми градусов ниже нуля, возможна гололедица. В ночные часы ожидается снег.

Как сообщает Гидрометцентр, 24 февраля ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье термометры покажут от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до минус 11 градусов.