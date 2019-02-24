{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидаются западный ветер и до двух градусов тепла

В ночь на понедельник температура может опуститься до восьми градусов ниже нуля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до восьми градусов ниже нуля, возможна гололедица. В ночные часы ожидается снег.

Как сообщает Гидрометцентр, 24 февраля ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье термометры покажут от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до минус 11 градусов.

Теги
Россия
Полиция проверяет информацию о массовой драке на юге Москвы
Ранее от граждан поступило сообщение о драке на улице Сумская
Читать полностью