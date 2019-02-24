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Водителей Москвы призвали не парковаться у деревьев из-за сильного ветра 25 февраля

В столице ожидаются также снег и гололед

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы призвали к аккуратному вождению в понедельник, 25 февраля, из-за гололеда и сильного ветра и попросили не парковать машины у деревьев и шатких конструкций. Об этом столичный Центр организации дорожного движения пишет в своем аккаунте в Twitter.

"Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Гидрометцентр, в ночь на понедельник температура в Москве может опуститься до восьми градусов ниже ноля, возможна гололедица. В ночные часы ожидается снег.

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