Водителей Москвы призвали не парковаться у деревьев из-за сильного ветра 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы призвали к аккуратному вождению в понедельник, 25 февраля, из-за гололеда и сильного ветра и попросили не парковать машины у деревьев и шатких конструкций. Об этом столичный Центр организации дорожного движения пишет в своем аккаунте в Twitter.

Завтра в в Москве обещают сильный ветер, снег, гололёд и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны. pic.twitter.com/JYN5GHIuaI

"Завтра в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Гидрометцентр, в ночь на понедельник температура в Москве может опуститься до восьми градусов ниже ноля, возможна гололедица. В ночные часы ожидается снег.