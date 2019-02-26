Оборот розничной торговли в Москве вырос на 6,1% в 2018 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Москве по итогам 2018 года составил 4,8 трлн рублей, что почти на 300 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

"Оборот розничной торговли Москвы с января по декабрь 2018 года составил 4,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,1%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова.

Он отметил, что рост розничного товарооборота в 2018 году, который в абсолютных цифрах составил почти 300 млрд рублей, обусловлен общим ростом столичной экономики и увеличением покупательской способности населения и реальных зарплат.

В сообщении уточняется, что прирост торгового оборота продовольственных товаров за прошлый год в столице составил 6,3%, непродовольственных - 6%.