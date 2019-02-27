Приставы Москвы в 2018 году взыскали 1,2 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Столичные приставы в 2018 году взыскали с москвичей долги по штрафам ГИБДД на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства по подведению итогов работы в прошлом году.

"В пользу транспортной системы Москвы взыскано более 2 млрд рублей, по постановлениям Госавтоинспекции взыскано 1,2 млрд рублей", - сказал Замородских.

Только в ходе совместных рейдов с ГИБДД выявлено более 600 неплательщиков штрафов. "В результате налаженной уже не первый год деятельности по рейдам остановлено 617 транспортных средств злостных неплательщиков, имеющих более 10 неоплаченных административных штрафов", - отметил главный судебный пристав столицы. Благодаря рейдам на дорогах в полном объеме были исполнены 19 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов на 28 млн рублей.