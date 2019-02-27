СК проверит данные о пострадавших лошадях на ипподроме в Москве во время игры кок-бору

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о пострадавших лошадях на московском ипподроме во время старинной игры центральноазиатских народов кок-бору, в ходе которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в интернете появилась информация, что на московском ипподроме прошла старинная народная конно-спортивная игра, в ходе которой сильно пострадали лошади, участвовавшие в игре.

"По поручению Александра Бастрыкина Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве организована и проводится проверка изложенных в СМИ сведений о жестоком обращении с животными", - сообщила Петренко. По результатам или наличии оснований будет принято процессуальное решение.