Более 200 декоративных и световых конструкций установят в Москве на Масленицу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы установят более 200 объемно-декоративных конструкций к Масленице, часть из которых переоформят из новогодних световых композиций. В новогодние праздники более 3 тыс. конструкций украшало праздничные площадки столицы, сообщила журналистам в среду советник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления департамента ЖКХ Виктория Боткова.

"К празднованию Масленицы будет установлено более 200 декоративных конструкций, часть из которых будет переоформлена к Масленице. Например, на Лубянской площади от новогодней композиции остался световой шатер, который крепится к восемнадцатиметровой опоре. Он будет дополнен атласными лентами, общая их протяженность составит 20 км и светодиодными гирляндами - 9 км", - сказала она.

В пресс-службе АО "Объединенной энергетической компании" уточнили, что в столичных парках также появятся световые украшения в виде самоваров, чайных сервизов и блинов.

Празднование Масленицы будет проходить в Москве в 2019 году с 1 по 10 марта.