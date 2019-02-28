График движения электричек на направлениях МЖД изменят в связи с праздниками в марте

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Расписание пригородных электричек, курсирующих по направлению Московской железной дороги (МЖД), изменится в мартовские праздники. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"График движения электричек изменится в мартовские праздники. Расписание пригородных поездов на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях МЖД изменится перед началом праздников, 7 марта. В этот день составы будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта - по графику субботы, 10 марта - по расписанию воскресенья", - говорится в сообщении.

Изменения в графике коснутся и поездов, курсирующих на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги: 8 марта электрички на участке Москва - Тверь (Конаково) станут следовать по расписанию выходного дня. А поезда на участках Тверь - Бологое (Торжок), Бологое - Угловка будут ходить по расписанию пятницы, уточняется на сайте.