Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено в четверг вечером в сторону области в результате ДТП. Об этом сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

"Из-за ДТП затруднено движение по Кутузовскому проспекту в сторону области. Пожалуйста, выбирайте маршруты объезда!", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что на Кутузовском проспекте в районе ТЦ "Времена года" столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека.