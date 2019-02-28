Фестиваль "Московская Масленица" стартует на 23 площадках столицы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Московская Масленица" открывается в столице 1 марта. На протяжении 10 дней на 23 площадках будут печь блины, проводить шоу и мастер-классы, сообщили ТАСС в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские Сезоны".

"С 1 по 10 марта в столице вот уже в третий раз пройдет общегородской фестиваль "Московская Масленица". 23 фестивальные площадки по традиции расположатся в центре Москвы, других столичных округах и парках. На них можно будет отведать сотни разновидностей всеми любимого угощения: от "блинной классики" со сметаной или медом, до самых оригинальных "авторских" блинов с разнообразными начинками", - говорится в сообщении.

Как отметается в материалах столичной мэрии, четыре праздничные площадки расположатся в центре города, еще 11 - в других округах, а восемь площадок будут действовать в парках. Помимо гастрономического фестиваля "Московская Масленица" представит гостям развлекательную и концертную программу: 1,5 тыс. мастер-классов, 50 масленичных игр и спортивных занятий, около 350 спектаклей и концертов.

Главное праздничное блюдо

Мастера-пекари на фестивале будут готовить более 60 видов блинов со 150 начинками. Впервые на "Московской Масленице" гости смогут попробовать арабские блинчики с начинкой, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане, а также чешские скрученные в трубочку блины "палачинки", шведские блинчики "рагмунк", что переводится как "волосатый пончик". Также гостям предложат, например, розовые блины, которые приобретают свой цвет благодаря свекольному соку, и черные блины, окрашенные чернилами каракатицы.

Производители и фермеры более чем из 20 регионов России представят на площадках фестиваля свыше 70 разновидностей сыра, 40 видов рыбы и морепродуктов. В ресторанных шале можно будет попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы, в том числе традиционные дагестанские пельмени "курзе", кавказские лепешки, бельгийские вафли.

Кулинарные школы и мастер-классы

Впрочем, на фестивале можно будет не только попробовать блины, но и научиться их готовить. В этом году на "Московской Масленице" будут действовать 11 кулинарных школ, где дети под руководством опытных поваров смогут приготовить различные блюда, у каждой школы будет свое название и тематическое расписание-"меню". К примеру, в "Блинной" на площади Революции пройдут мастер-классы по приготовлению полезных блинов из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки. А в "Буфетной" на бульваре Дмитрия Донского можно будет испечь сибирские заварные блинчики, узнать рецепт блинов по-казачьи, а также приготовить бездрожжевой хлеб с каленой солью.

Подготовлено и множество мастер-классов, посвященных ремеслам: к примеру, на площадке на бульваре Дмитрия Донского посетители смогут научиться расписывать аксессуары в хохломской технике и мастерить масленичных куколок. Создать игрушки из глины, а также соткать яркие пояса гости фестиваля смогут в "Доме народных промыслов" на Городецкой улице, в "Мастеровой усадьбе" на площади Славы можно будет узнать все про историю и традиции празднования Масленицы, порисовать акварелью, расписать куклу-неваляшку в гжельской технике, а также изучить ювелирную технику филигрань. В "Городе мастеров" на Митинской дети освоят азы гончарного мастерства и ткачества.

Также на центральных и окружных площадках юные гости смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера "закати блин", собрать большой масленичный пазл.

Спектакли, концерты, экскурсии

На 15 площадках "Московской Масленицы" состоится около 350 различных спектаклей и концертов. Представления покажут на сценах, которые расположены на площади Славы, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, улицах Митинской, Хачатуряна, Новопесчаной, Ярцевской, Городецкой, Профсоюзной, на площади Революции и Тверской площади, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и на площади Юности в Зеленограде. Причем на переходе к площади Революции и на Манежной площади представления устроят прямо на улице, вовлекая в действо зрителей.

В рамках фестиваля в столице с 23 февраля уже начался цикл из 50 бесплатных экскурсий, который продлится до 10 марта. Участникам рассказывают о местах в Москве, связанных с Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Сергеем Есениным, Федором Шаляпиным и Сергеем Дягилевым. Также в программе пешеходные прогулки по Тверской улице, Шаболовке, Волхонке, Остоженке и Арбату. Расписание мероприятий опубликовано на сайте проекта, там же можно зарегистрироваться для участия.

Украшение площадок

К празднику власти Москвы подготовили более 200 объемно-декоративных конструкций, часть из которых была переоформлена из новогодних световых композиций. В столичных парках установили световые украшения в виде самоваров, чайных сервизов и блинов. Кроме того, для праздника на 3D-принтере создано более 30 ростовых фигур персонажей советских мультфильмов.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году гостями "Московской Масленицы" стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.