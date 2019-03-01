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На салатовой ветке метро произошел сбой

Движение поездов остановили из-за падения человека на рельсы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в службе горячей линии московской подземки.

"Человек упал на рельсы в районе станции метро "Крестьянская застава". По этой причине движение поездов приостановлено", - сказали в горячей линии.

Ранее стало известно о том, что поезда перестали ходить на участке от "Марьиной Рощи" до "Печатников" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщалось в Twitter столичной подземки.

 

 

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Россия
Движение поездов на салатовой ветке метро Москвы восстановили
Ранее на этой ветке произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
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