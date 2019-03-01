Масленичные гуляния на 14 площадках Москвы будут показывать на портале "Окно в город"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Онлайн-трансляция масленичных гуляний с 14 праздничных площадок в Москве будет передаваться на портале "Окно в город", сообщила в пятницу пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"Это одна из самых масштабных трансляций портала. Она будет длиться 10 дней. Жители увидят, как празднуют масленицу на 14 площадках: в парках, на площадях и центральных улицах города", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Головина.

Портал "Окно в город", разработанный департаментом информационных технологий, регулярно транслирует события в столице. В частности, все желающие могли посмотреть, как проходят новогодние гулянья, Парад Победы, Московский осенний мотофестиваль и многое другое.