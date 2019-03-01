В Москве проведут акции по профилактике вируса папилломы человека

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы проведет бесплатные акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). В ее рамках москвички 2 и 4 марта смогут пройти комплексную диагностику патологии шейки матки с консультацией врачей акушеров-гинекологов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

"В рамках акции москвички смогут прослушать лекции о профилактике заражения вирусом папилломы человека и снижении риска злокачественных заболеваний с помощью вакцинации, а также пройти комплексную диагностику патологии шейки матки с консультацией врачей акушеров-гинекологов", - сказали в пресс-службе.

В рамках акции 4 марта в 13:00 в большом конференц-зале Морозовской детской городской клинической больницы состоится лекция главного детского гинеколога Москвы о профилактике ВПЧ и снижении риска злокачественных заболеваний с помощью вакцинации. Также подобные лекции 2 и 4 марта пройдут еще в 17 медицинских организациях департамента здравоохранения. Кроме того, 4 марта в 26 больницах города для женщин будут организованы открытые диагностические дни с выполнением комплексной диагностики патологии шейки матки и консультациями врачей акушеров-гинекологов.

"Вирус папилломы человека особенно опасен тем, что может вызвать рак шейки матки. Вакцинация против ВПЧ значительно снижает этот риск. Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому целесообразно ее проведение в подростковом возрасте. Согласно региональному календарю профилактических прививок вакцинация против ВПЧ девочкам 12-13 лет проводится бесплатно, - привела пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте департамента.