Протяженность выделенных полос в Москве достигла 334 км

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Протяженность выделенных полос Москве достигла 334 км, Москва является самым крупным городом в России по количеству выделенных полос, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С сегодняшнего дня увеличивается количество выделенных полос в Москве... Теперь в Москве их будет 334 км. По показателю выделенных полос Москва является крупнейшим городом в России и одним из крупнейших городов в Европе", - сказал Ликсутов после осмотра новой выделенной полосы в районе 1-го Лесного переулка.

Он отметил, что новая выделенная полоса - одна из самых коротких, ее протяженность около 140 м. "Но эта полоса дает возможность почти для 30 тыс. человек, которые пользуются двумя маршрутами городских автобусов, почти на 15-20 минут сократить время в пути. Для тех людей, которые едут до метро Белорусская", - уточнил Ликсутов.

Он добавил, что программа развития выделенных полос в Москве в 2019 году будет продолжена. По словам заммэра, выделенная полоса позволяет не только на 15-20% увеличить скорость городского транспорта, но и сократить количество ДТП с его участием. "Количество ДТП с участием автобусов, как только мы вводим выделенную полосу, сразу сокращается от 20% до 25%", - сказал он.

Также заммэра сообщил, что в Москве продолжается обновление парка городского общественного транспорта. В 2019 году, по его словам, будет закуплено более 1 тыс. единиц наземного транспорта и более 100 новых трамваев.