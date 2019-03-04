Специалисты пересадят около 200 многолетних деревьев в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 200 многолетних деревьев на месте строительства нового парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве будут сохранены и станут частью новой зоны отдыха. К середине марта их пересадят на новые места, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Строительство тематического парка "Остров Мечты" находится в завершающей стадии. Инвестор решил сохранить многолетние деревья, оставшиеся тут еще со времен благоустройства парка им. 60-летия Октября, на территории которого и ведется строительство. Специалисты начали пересадку елей, лиственниц, лип, берез, кленов и рябин в конце февраля и намерены завершить все работы к середине марта", - приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Левкина.

По его словам, возраст растений составляет от 25 до 45 лет, а их высота достигает 15 метров. "Сохранить основную корневую массу деревьев и не травмировать ее возможно лишь в земляном коме. А формирование и сохранение земляного кома у растений высотой более 5 метров возможно только при минусовых температурах. Оптимальным для таких работ считается промежуток от минус 10 до 0 градусов", - пояснил он.

Как сообщалось, первая очередь парка развлечений "Остров мечты" в Москве планируется к открытию в сентябре 2019 года - инвестор сохраняет планы успеть к празднованию Дня города. Парк площадью около 240 тыс. кв. м станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября, всего на строительство планируется направить более 1,5 млрд рублей. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.