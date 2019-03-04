Ведущие компании Москвы представят пищевую индустрию на выставке в Японии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ведущие столичные компании представят пищевую индустрию Москвы на едином стенде Made in Moscow в рамках международной выставки продуктов питания и напитков в Азиатско-тихоокеанском регионе FoodEx 2019, которая пройдет с 5 по 8 марта в Токио. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Московские производители в рамках международной выставки продуктов питания и напитков в Азиатско-тихоокеанском регионе FoodEx 2019 на едином стенде Made in Moscow представят продукцию 11 ведущих компаний пищевой индустрии Москвы. Московские участники представят более 20 видов пищевой продукции", - говорится в сообщении.

Экспозиция будет организована в рамках программы поддержки производителей Московского региона по участию в российских и зарубежных отраслевых выставках Made in Moscow. Программу реализует Московский экспортный центр (МЭЦ) - подведомственное учреждение департамента промышленности и инновационного развития Москвы.

Пресс-служба департамента отмечает, что по итогам 2018 года объем экспорта пищевой промышленности из Москвы в Японию вырос на 79% и составил около $197 тыс.

FoodEx Japan является одной из самых крупных международных выставок продовольственных товаров в Японии. Ожидается, что выставку посетят 85 тыс. специалистов в сфере пищевой промышленности.