Вице-премьер Борисов и мэр Москвы Собянин открыли в столице новый корпус НПО "Алмаз"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли новый производственный корпус НПО "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина - цех комплексной сборки и регулировки.

"Я должен поблагодарить руководство и предприятия, и правительства за вклад в развитие московской промышленности <…> НПО "Алмаз" является одним из наиболее успешных промышленных предприятий Москвы, которое реализует масштабную программу технического перевооружения и освоения выпуска новых видов оборонной продукции. Одним из результатов этой работы стал и новый цех площадью более 6,5 тыс. кв. м, который мы сегодня открываем", - сказал Собянин.

Он добавил, что в ближайшее время завод получит более комфортную транспортную доступность за счет продления Люблинско-Дмитровской ветки метро и открытия МЦД. Также мэр Москвы напомнил, что столичное правительство предоставило предприятию статус промышленного комплекса и льготы по уплате налогов в бюджет города, что позволило предприятию направить сэкономленные средства на развитие.

В ходе мероприятия мэр Москвы вручил награды отличившимся сотрудникам предприятия.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента промышленной и инвестиционной политики, в новом корпусе комплексной сборки и регулировки будут производить компоненты для зенитных ракетных комплексов и комплексы автоматизации. Инвестиции в строительство корпуса составили 250 млн рублей. На предприятии создано 200 дополнительных рабочих мест.

Пресс-служба уточняет, что в октябре 2018 года в состав ПАО "НПО "Алмаз" им. А. А. Расплетина вошло ПАО "НПО "Лианозовский электромеханический завод", которое в 2016 году стало промышленным комплексом. "Благодаря статусу промышленного комплекса "Лианозовский электромеханический завод" в 2016 году сэкономил на обязательных платежах 68 млн рублей, в 2017 году - 47,3 млн рублей, в 2018 году - 65,3 млн рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.

НПО "Алмаз"

Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина было основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959 год), ЗРК С-125 (1961 год), ЗРС С-200 (1967 год), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990 годы), ЗРС С-400 "Триумф" (2007 год).

Кроме того, НПО "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением. Все московские и подмосковные аэропорты оснащены центрами управления воздушным движением, произведенными НПО "Алмаз". Метеорологические службы Росгидромета Московского региона также оснащены метеолокаторами и метеосистемами, разработанными на НПО "Алмаз".

Ежегодно "Алмаз" им. А. А. Расплетина производит продукции более чем на 73 млрд рублей. Объем инвестиций в предприятие по итогам 2018 года составил более 6 млрд рублей, на производстве работают более 11 тыс. человек. Предприятие также имеет собственный образовательный центр. Ежегодно на его базе профессиональную обучение и переподготовку проходят более 4,5 тыс. специалистов.

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