Автовладельцев просят быть внимательными в связи с ухудшением погоды в Москве во вторник

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московских автовладельцев просят быть внимательными и не оставлять машины вблизи рекламных щитов и под деревьями в связи с ожидающимся усилением ветра в столице во вторник, 5 марта. Об этом в понедельник сообщается на сайте Московского паркинга.

"По прогнозам метеорологов, 5 марта в столице ожидается усиление ветра до 17 м/с и небольшие осадки. Рекомендуем не оставлять автомобили вблизи широкоформатных рекламных щитов и под деревьями. Также просим не парковать машины в неположенных местах - это может затруднить движение или спровоцировать ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается потепление до плюс 5 градусов, дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с.