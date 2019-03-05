Пассажиропоток станции БКЛ "Савеловская" в московском метро вырос в 2,5 раза с января

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Пассажиропоток станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро вырос в 2,5 раза с середины января. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии открылась 30 декабря. По будням станцией пользуются в 2,5 раза больше пассажиров, чем в середине января. Если тогда в рабочий день через нее заходили в метро 4,5 тыс. пассажиров, то к концу февраля турникеты пропускали уже 12 тыс. в рабочий день", - сказал собеседник агентства.

Открытие "Савеловской" Большой кольцевой линии снизило нагрузку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. В конце февраля по будням сюда заходило 53 тыс. пассажиров - на 12% меньше, чем до открытия новой станции.

Планируется, что в будущем здесь появится транспортно-пересадочный узел с пассажиропотоком до 245 тыс.человек в сутки. Он объединит потоки пассажиров двух линий метро, пригородного вокзала, а также Московских центральных диаметров, чей запуск намечен на конец 2019 - начало 2020 года.

Сегодня для пассажиров открыты шесть станций Большой кольцевой линии метро, ежедневно они обслуживают более 100 тыс. человек. В будущем БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией в мире. Она соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой, что разгрузит станции внутри кольца и саму кольцевую линию.