Новый пешеходный переход появится через Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход появится через Смоленскую железную дорогу и Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Новый надземный пешеходный переход появится через Смоленскую железную дорогу и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 и обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект. В настоящее время объявлен конкурс на проектирование объекта", - говорится в сообщении.

Уже объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Начальная цена контракта составляет 29,4 млн рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 9 апреля 2019 года.

Проектом предусматривается строительство пешеходного перехода длиной 130 м, ширина прохожей части 4 м. Строение будет иметь два выхода, которые будут оснащены лестничными сходами и лифтами.

Для маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.