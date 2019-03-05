Автомобилистов Москвы предупредили о пробках накануне Международного женского дня

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы призвали пересесть на общественный транспорт накануне Международного женского дня в связи с ожидающимися пробками на дорогах, которые могут достигнуть семи-восьми баллов в вечерний час пик. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"В преддверии 8 марта в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей. ЦОДД прогнозирует затруднения вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения. 7 марта из-за сокращенного рабочего дня будет смещен вечерний час пик. Возможна загруженность движения семи-восьми баллов в вечерний час пик", - уточнили в центре.

Вместе с тем ситуация на дорогах может ухудшиться, если в этот день будут плохие погодные условия. ЦОДД рекомендует водителям в течение дня 7 марта пользоваться городским транспортом. Если от автомобиля отказаться невозможно, рекомендуется совершать поездки для покупки подарков и поздравлений заранее.