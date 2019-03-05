Полуфиналисты Высшей лиги КВН выступят на фестивале "Московская Масленица"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полуфиналисты Высшей лиги КВН 2018 года - команда "Будем дружить семьями" покажет скетчи из семейной жизни на двух площадках фестиваля "Московская Масленица" 8 и 9 марта. Об этом сообщил во вторник оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Каждое выступление этой команды - яркие, добрые и невероятно смешные сценки, в которых каждый может узнать самого себя или кого-то из своих знакомых <...> К примеру, скетчи "Будем дружить семьями" рассказывают о забавных случаях, произошедших на свиданиях, о семейных разногласиях, преодолеть которые помогают юмор и шутки, и, конечно же, о настоящей любви", - говорится в сообщении.

8 марта команда выступит в 19:00 на площади Славы, а 9 марта в 19.00 - на Городецкой улице. Команда "Будем дружить семьями" была создана в Москве в ноябре 2015 года, в ее основной состав входит шесть участников.

В этом году "Московская Масленица" проходит на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в парках. Фестиваль входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году участниками праздника стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.