Фестиваль "Крымская весна" пройдет на 13 площадках в Москве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Крымская весна" пройдет с 16 по 18 марта на 13 площадках Москвы. Об этом в четверг сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На 13 площадках - они разместятся в центре и округах, а также в парке "Зарядье", парке Горького и в "Сокольниках" - гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями", - говорится в сообщении.

В частности, на Тверской площади будет создана "Ялтинская набережная": для гостей площадки организуют блюзовые джемы с выступлениями музыкальных групп и танцами, а в павильоне "Гостиной" можно будет отдохнуть в "Ялтинском санатории" и пройти сеанс ароматерапии. Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах по флористике.

На Манежной площади пройдет иммерсивный спектакль "Крымское путешествие" о посещении полуострова русским историком-этнографом Василием Кодараки в постановке режиссера Сергея Котюха. Также на площадке можно будет сыграть в традиционные народные игры и создать оригинальные поделки, такие как карта Крыма, макет Крымского моста. Будут организованы и кулинарные мастер-классы по приготовлению морепродуктов и десертов.

На площади Революции откроется кулинарная школа, где детям покажут, как готовить уху из черноморской рыбы, печь крымские пироги кубете (с картофелем или рисом). Также детей на этой площадке будут учить рисовать, делать глиняные поделки, завязывать морские узлы.

Разнообразные мастер-классы ожидают и гостей окружных площадок фестиваля на улицах Профсоюзной, Городецкой и Митинской, на площади Славы, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. А торговые шале фестивальных площадок предложат посетителям продукты с Крымского полуострова - это рыба и морепродукты, крымский чай, мед и сладости. В местных ресторанчиках будут готовить тематические блюда, такие как жареная барабулька, ставрида, плов из баранины, крымские чебуреки янтык.