Градостроительная комиссия Москвы одобрила планы создания двух новых участков метро

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект строительства нового участка Рублево-Архангельской линии метро и продления Сокольнической ветки до станции "Новомосковская", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы ... на заседании 7 марта 2019 года согласилась одобрить проект планировки территории новой линии Московского метрополитена (Рублево-Архангельской) от станции "Шелепиха" до станции "Строгино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке протяженностью 9,8 км планируется построить четыре станции, две из которых будут пересекаться с Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиями метро. Это будут станции "Проспект Маршала Жукова", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино". По данным пресс-службы, новая линия позволит улучшить транспортную доступность районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также обеспечить транспортное обслуживание территории застройки Рублево-Архангельского. В перспективе ветка свяжет территорию и деловой центр Москва-Сити.

Кроме того, по данным пресс-службы, ГЗК одобрила проект планировки продления Сокольнической линии от станции "Столбово" до станции "Новомосковская", а также строительства депо. "Длина продлеваемого участка составит 2,3 км. Прокладка путепровода будет вестись наземно-подземным способом. Продление Сокольнической линии до станции "Новомосковская" заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, а также Южного Бутова", - говорится в сообщении.