Московский дорожный патруль подарил женщинам-водителям 500 шоколадок в честь 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столичные инспекторы дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) поздравили женщин-водителей с Международным женским днем и подарили им 500 праздничных шоколадок. Об этом сообщается в пятницу в Twitter ЦОДД.

Наши рыцари на зелёных "конях" - наш Дорожный патруль - дарил сегодня хорошее настроение и 500 шоколадок с поздравлениями прекрасным дамам за рулём (ну и помогали по необходимости, конечно). Вот как это было. pic.twitter.com/iHHW5LBZpO

"Наши рыцари на зеленых "конях" - наш Дорожный патруль - дарил сегодня хорошее настроение и 500 шоколадок с поздравлениями прекрасным дамам за рулем (ну и помогали по необходимости, конечно)", - говорится в документах.

Согласно видео, сопровождающему сообщение, шоколадки были упакованы в розовую обертку. На ней изображена большая восьмерка в виде дороги, по которой едут машины.

Первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль" была создана в мае 2017 года на базе ЦОДД. Ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами. Во время патрулирования города в период новогодних и рождественских праздников инспекторы оказали помощь на дорогах более чем 400 автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию.