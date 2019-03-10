{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода с осадками и порывистым ветром ждет москвичей 10 марта

Также прогнозируется гололедица

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Небольшие осадки и порывистый ветер ждут москвичей в воскресенье. Температура воздуха - до пяти градусов выше нуля, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

Днем в Москве будет три-пять градусов тепла, облачно, небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба. В Подмосковье воздух прогреется до одного-шести градусов выше нуля.

Ночью температура в Москве понизится до минус одного-плюс одного градуса, возможны дождь и мокрый снег, местами гололедица. Направление ветра сменится на западное, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление упадет до 731 мм ртутного столба. По области температура составит от минус трех до плюс двух градусов.

Теги
Россия
На станции МЦК "Площадь Гагарина" открылась выставка в честь дня рождения космонавта
В рамках выставки будут установлены костюм-скафандр и макеты ракет
Читать полностью