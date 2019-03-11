Метель с порывистым ветром ожидается в Москве в ночь на 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода с осадками и до четырех градусов тепла будет в Москве в понедельник. Ночью возможна метель с порывами ветра до 17 м/с, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

Днем в Москве будет два-четыре градуса выше нуля, облачно, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба. Температура воздуха по области - от нуля до пяти градусов тепла.

Ночью ожидается снег, местами возможна метель с порывами ветра 12-17 м/с. Температура в столице опустится до четырех-двух градусов ниже нуля, в Подмосковье от шести до одного градуса мороза. На дорогах гололедица.