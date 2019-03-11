Второй этап капремонта Большого Москворецкого моста в центре Москвы начнется в мае

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Второй этап капитального ремонта Большого Москворецкого моста в Москве начнется в мае, в круглосуточном режиме на объекте работают почти 400 человек, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"К настоящему моменту усилен грунт под фундаментами основных опор моста. На первой половине моста завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения общим весом почти 2 тыс. тонн. По расчетам второй этап реконструкции моста начнется в мае этого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первый этап закончится после монтажа металлического пролетного строения моста, укладки нового асфальта и перекладки инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что капремонт Большого Москворецкого моста планируется завершить в декабре 2019 года.

Работы на Большом Москворецком мосту ведутся с сентября 2018 года. Ремонт проходит в два этапа для сохранения существующих схем движения. Пока одна половина моста ремонтируется, другая открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении. Длина всего инженерного сооружения - около 550 м, ширина - 40 м.