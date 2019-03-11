Линия метро во Внуково пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти столицы определились с тем, как именно пройдет ветка метро в аэропорт "Внуково", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. Выбрали самую щадящую схему прокладки", - сказал Собянин, посещая культурный центр "Внуково" в одноименном поселении в понедельник.

Мэр пояснил, что вариантов прокладки метрополитена в аэропорт было много, в том числе и с заходом непосредственно в поселок.

"Это означало реконструкцию улично-дорожной сети и парка. Это задевало и особо охраняемую природную территорию", - пояснил он. Собянин сообщил, что в итоге линия метро пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок, сразу в аэропорт.

"Для жителей это будет безболезненное строительство. Я думаю, года за три-четыре мы основную стройку закончим", - добавил мэр.