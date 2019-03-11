Собянин сообщил, что почти 5 млн человек посетили масленичные гуляния в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 5 млн человек побывали за десять дней на площадках фестиваля "Московская Масленица", сообщил глава столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Фестиваль "Московская Масленица" впервые вышел за пределы центра и принимал гостей во всех округах. За десять дней его посетили почти 5 млн человек. Даже погода не испугала", - написал мэр города.

Масленичные гуляния в столице прошли с 1 по 10 марта на 24 площадках в центре и других районах города, а также в парках. Для гостей праздника организовали мастер-классы, продовольственные ярмарки и культурную программу. В Москве проходили спектакли, концерты и спортивные соревнования, на площадках были обустроены игротеки и уличные театры.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году фестиваль прошел на 25 площадках, его гостями стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.