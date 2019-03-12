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Число преступлений в общественных местах в Москве сократилось на 4% в 2018 году

Отмечается, что правоохранители раскрыли 3,5 тыс. таких преступлений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество преступлений в общественных в местах, совершенных в Москве, сократилось на 4% в минувшем году. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин во время круглого стола в Мосгорсдуме, посвященного безопасности на детских площадках.

"В 2018 году число преступлений в общественных местах, в том числе во дворах, сократилась на 4%. Было раскрыто 3,5 тыс. таких преступлений, причем во многом благодаря видеокамерам", - сказал он.

По словам Малышкина, сегодня на улицах города размещены порядка 19,9 тыс. камер наблюдения. "Большая часть из них установлена так, чтобы в поле их видимости находились объекты ЖКХ и городского хозяйства, тротуары, некоторые участки дворовых территорий", - отметил чиновник, добавив, что в некоторых случаях было бы уместно разметить отдельные камеры, которые будут направлены исключительно на детские площадки.

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