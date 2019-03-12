Название самой высокой в Европе жилой башни в "Москве-Сити" выберут голосованием

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Название для самой высокой в Европе 104-этажной жилой башни, которая строится на территории комплекса "Москва-Сити", выберут с помощью голосования на портале "Активный гражданин", сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Марат Хуснуллин в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM.

"Названия пока нет, предлагаю придумать название, - можем проголосовать на "Активном гражданине". Мы считаем, что все-таки башня - самая высокая жилая в Европе - должна иметь достойное название", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что площадь строения составит около 300 тыс. кв. м, инвестиции - около 30 млрд рублей. Работы ведет, находящаяся в собственности правительства Москвы, инжиниринговая компания "Мосинжпроект".

Хуснуллин отметил, что строительство башни займет порядка пяти лет, уточнив, что нормативный срок для таких объектов - шесть лет.