{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Название самой высокой в Европе жилой башни в "Москве-Сити" выберут голосованием

Жители Москвы смогут проголосовать за название на портале "Активный гражданин"
Деловой центр "Москва-Сити" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Деловой центр "Москва-Сити"
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Название для самой высокой в Европе 104-этажной жилой башни, которая строится на территории комплекса "Москва-Сити", выберут с помощью голосования на портале "Активный гражданин", сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Марат Хуснуллин в рамках международной инвестиционной выставки MIPIM.

"Названия пока нет, предлагаю придумать название, - можем проголосовать на "Активном гражданине". Мы считаем, что все-таки башня - самая высокая жилая в Европе - должна иметь достойное название", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что площадь строения составит около 300 тыс. кв. м, инвестиции - около 30 млрд рублей. Работы ведет, находящаяся в собственности правительства Москвы, инжиниринговая компания "Мосинжпроект".

Хуснуллин отметил, что строительство башни займет порядка пяти лет, уточнив, что нормативный срок для таких объектов - шесть лет.

Теги
Россия
Реновация
Программа реновации здравоохранения Москвы будет синхронизирована с реновацией жилья
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, реновация здравоохранения займет около пяти лет
Читать полностью