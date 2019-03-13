Количество камер на пешеходных переходах Москвы увеличат почти в восемь раз

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. На пешеходных переходах Москвы установят 70 камер, чтобы снизить число происшествий. Об этом в среду сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

"В течение двух-трех месяцев поставим еще 70 камер на "зебрах" - будут следить, пропускают ли водители пешеходов. В прошлом году в Москве в ДТП пострадали около 3 тыс. пешеходов, половина из них - на "зебре". Камеры могли спасти многих, на трех переходах, где они уже есть, наездов больше нет", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В Центре организации дорожного движения ТАСС уточнили, что на данный момент в Москве установлены девять камер на пешеходных переходах, которые фиксируют, пропускают ли водители пешеходов.